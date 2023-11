Policisti so mu potrkali na vrata. To vse so našli v hišni preiskavi (FOTO)

Hrastniški policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 38-letnem osumljencu v okolici Trbovelj. Odkrili so prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja – najdenih ter zaseženih je bilo več kot 90 sadik in okoli pol kilograma že posušene prepovedane droge ter pripomočki za gojenje.

»Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi,« so sporočili s PU Ljubljana.