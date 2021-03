Policisti prihiteli po klicu na pomoč, moški ležal ob cesti

Ob 2.46 je policija prejela prijavo iz Lucije, da slišijo klice moškega na pomoč.



Policisti so na kraju ugotovili, da je več oseb popivalo v enem od stanovanj. Moškemu (25) so rekli, naj stanovanje zapusti, zatem so se sprli. Dva naj bi ga pretepla.



Policisti so ga našli ob cesti in poklicali reševalno vozilo. Odpeljan je bil v izolsko bolnišnico.



Po prvih podatkih je huje poškodovan. Ima zlomljeno rebro in poškodbo pljuč, poroča PU Koper.

