Policisti odpeljali 25-letnico

V torek nekaj po 19. uri so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi kršiteljica z nedostojnim vedenjem in žaljenjem varnostnika motila javni red in mir.

V poročilu PU Novo mesto pišejo, da se 25-letna kršiteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, niti po prihodu policistov ni pomirila in ni upoštevala ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog.