Policisti opravili nadzor in odkrili številne kršitve: več jih mora Slovenijo zapustiti

Ljubljanski policisti postaje za izravnalne ukrepe PU Ljubljana skupaj s Finančnim uradom Republike Slovenije in Inšpektoratom Republike Slovenije za delo so v začetku tedna opravili nadzor v podjetju, ki se ukvarja s popravilom vozil in ugotovili več kršitev.

Policisti so v izjavi za javnost zapisali, da so v poostrenem nadzoru kontrolirali kršitve več zakonov, poudarek poostrenega nadzora pa je bil na ugotavljanju dela na črno. Opravljeni so bili postopki s 16 tujci, ki so opravljali delo za tujo pravno osebo iz Avstrije. Šlo je za državljane Moldavije, Ukrajine, Italije in Romunije.

Med nadzorom so ugotovili, da so tujci delo opravljali brez prijav v obvezna zavarovanja in brez ustreznih soglasij za delo v Republiki Sloveniji. Državljanom tretjih držav (Moldavije in Ukrajine), ki imajo urejeno prebivanje v drugi državi članici Evropske unije, so bile na podlagi Zakona o tujcih izrečene globe, prav tako so bili napoteni, da Republiko Slovenijo takoj zapustijo. Zoper državljane EU (Italija in Romunija), ki določb Zakona o tujcih sicer niso kršili, so pa kršili določbe zakonodaje, ki ureja delo tujih pravnih oseb in dela na črno, je inšpekcijski nadzor na kraju izvedel Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja zaposlovanja na črno, zoper tujo pravno in odgovorno osebo. O vseh zbranih obvestilih bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.