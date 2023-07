Policisti ogorčeni: To je nedopustno ravnanje 18-letnika

Na območju Kranja so policisti minulo noč obravnavali 18-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo, bil je pod vplivom alkohola, v naselju, kjer je omejitev 50, pa so mu z radarjem namerili hitrost 109 kilometrov na uro. Druga dva 18-letnika pa so policisti oglobili zaradi pretepa.

»Gre za popolnoma neodgovorno in nedopustno ravnanje komaj 18-letnega voznika,« so v današnjem sporočilu za javnost podčrtali pri Policijski upravi Kranj. Mlademu vozniku so avtomobil zasegli, za vožnjo pod vplivom alkohola in prekoračeno hitrost je dobil plačilni nalog v višini 1800 evrov, za vožnjo brez vozniškega dovoljenja pa je z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Stepla se se: kazen 400 evrov

»Zahvala gre policistom, da so ga dobili pri prekršku in s tem preprečili morebitno kakršnokoli hujše dejanje, ki bi lahko imelo za posledico tudi prometno nesrečo,« so še navedli pri kranjski policijski upravi.

So pa kranjski policisti v soboto zvečer obravnavali še dva druga 18-letnika, ki sta se med seboj stepla. Po podatkih policistov nihče ni bil telesno poškodovan, za oba pa vodijo prekrškovni postopek. Plačati bosta morala vsak po nekaj več kot 400 evrov globe.