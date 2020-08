Drama v Šiški, policisti potegnili pištole: Odloži nož! (FOTO in VIDEO)

V Šiški se je danes popoldne odvijala policijska akcija, v kateri so ljubljanski policisti mirili in naposled tudi vklenili moškega, ki naj bi bil menda oborožen celo z dvema nožema.Ena od prič je izpovedala, da je videl moškega, starega okoli 25 let, oboroženega z nožem, ki je kar sam poklical policijo. Eden od tamkajšnjih stanovalcev naj bi moškega skušal umiriti, nakar naj bi ta potegnil še drugi nož.Policija je bila izredno hitro na kraju dogodka in po krajšem begu, se je začelo pregovarjanje. Kot je videti iz posnetkov, so policisti iz tokov izvlekli pištole in vpili, naj odloži nož. Po minutah glasnega pregovarjanja, ki je na kraj dogajanja pritegnilo številne radovedneže, je moški na koncu odložil nož (ali nože), policisti pa so ga varno prijeli in vklenili.Na kraj dogodka so prišli tudi reševalci. Podatkov o poškodovanih ni.