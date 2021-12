Policijo poklicali zaradi pokanja. Ni se dobro končalo

Škofjeloški policisti so v torek zaradi uporabe pirotehnike obravnavali pet najstnikov. V poročilu PU Kranj navajajo, da je bila podana o najstnikih, ki mečejo petarde v smetnjake in pločevinke: »Proti najstnikom potekajo postopki. Za mladoletne bodo uvedeni prekrškovni postopki, z dejanji pa bodo policisti obveščali tudi center za socialno delo.«

Eden od peterice je pirotehniko tudi preprodajal. Denar mu je bil zasežen, pa tudi petarde.

»Sicer pa so policisti včeraj ravno na šoli, ki so obiskujejo najstniki, pozivali k neuporabi pirotehnike in opozarjali na nevarnost. Starše pozivamo k odgovornemu pristopu do svojih otrok, dobremu zgledu in odvrnitvi od uporabe pirotehnike,« so še dodali.