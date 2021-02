Policijo klicali na pomoč zaradi nevarne ženske: poglejte, kaj je naredila

V četrtek okoli 21. ure so prejeli več klicev občanov, da se po črnuški obvoznici v smeri rondoja Tomačevo vozilo vozi v napačno smer. V poročilu Policijske uprave Ljubljana navajajo, da je voznica, ko je pripeljala v rondo, obrnila in vožnjo nadaljevala v pravo smer. Njen manever je opazil policist v prostem času, ki je peljal za voznico, dokler je patruljam ni uspelo ustaviti.



Policisti so z voznico opravili postopek in ugotovili, da je navedenim dejanjem pripomogel alkohol, saj je alkotest pokazal rezultat 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznici je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njo pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so zapisali v poročilu.

