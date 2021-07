Policija sporočila žalostno vest, nesrečnik je umrl

V Mihalovcu se je 7. julija zgodila huda prometna nesreča. Ugotovili so, da je 18-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom ob vožnji vzvratno trčil v 77-letnega kolesarja, ki je ustavil za njim.



»Tovorno vozilo je moškega stisnilo ob kamnito ograjo stanovanjske hiše. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.«



Včeraj so policiste obvestili, da je 77-letni moški zaradi posledic prometne nesreče v bolnišnici umrl.



Voznika tovornega vozila iz Hrvaške, ki je nesrečo povzročil zaradi nepravilnega premika z vozilom, bodo policisti kazensko ovadili.



Letos so na cestah PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje, v istem obdobju lani pa trije. Vzrok treh prometnih nesreč s smrtnim izidom sta bili nepravilna stran in smer vožnje, v enem primeru pa nepravilni premik z vozilom.

Komentarji: