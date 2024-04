Policija sporočila žalostno vest, motorist je umrl

V soboto, 13. aprila, okoli 16.30 so policisti obravnavali prometno nesrečo med voznikom avtomobila in motoristom na cestni relaciji Škofja Loka–Železniki.

Kot so sporočili s PU Kranj, je po podatkih, s katerimi razpolagajo, 30-letni voznik z avtomobilom vozil proti Železnikom in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pravilno pripeljal 58-letni motorist. »Med njima je prišlo do trčenja. Motorist je bil hudo telesno poškodovan in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v zdravstveno ustanovo. Voznik avtomobila je bil lahko telesno poškodovan in v zdravstveno ustanovo odpeljan z reševalnim vozilom. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti za 30-letnega voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Promet je bil na tem odseku oviran dve uri in pol.«

»Na gorenjskih cestah smo policisti letos obravnavali 483 (469) prometni nesreč. Umrli sta 2 (3) osebi, 12 (14) je bilo hudo telesno poškodovanih, 86 (101) pa lahko. V 80 (81) prometnih nesrečah je bila vzrok neprilagojena hitrost. Največ prometnih nesreč obravnavamo ob petkih in v časovnem intervalu med 9. in 15. uro. Številke v oklepaju so za enako obdobje lani.«

Včeraj so bili obveščeni, da je za posledicami telesnih poškodb 58-letni motorist umrl.