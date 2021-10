Policija sporočila pretresljive podrobnosti: našli zoglenelo žensko truplo

Novogoriška policijska uprava je sporočila podrobnosti tragedije, ki se je v torek ob 19.38 zgodila v Anhovem. Eni osebi se je uspelo rešiti iz goreče hiše, druga pa je ostala v notranjosti in umrla.

Poleg policistov in kriminalistov so bili na kraj požara napoteni gasilci iz PGD Kanal in poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica (skupno 20 ljudi). Ogenj, ki se je iz notranjosti objekta razširil tudi na ostrešje stanovanjske hiše, je objekt zelo poškodoval.

Žensko truplo ležalo ob stopnicah

Med gašenjem so gasilci na hodniku v prvem nadstropju stanovanjske hiše, tik ob stopnicah, našli zoglenelo žensko truplo. Zdravnica ZD Nova Gorica je odredila sanitarno obdukcijo, ta pa bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Policija ne izključuje možnosti, da je v požaru umrla 53-letnica. Druga ženska se je rešila nepoškodovana.

O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Preiskava sicer še poteka. O ugotovitvah bodo novogoriški kriminalisti s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.