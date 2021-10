Tragedija v Anhovem: v grozljivem požaru umrla ena oseba

V torek ob 19.34 je v Anhovem v občini Kanal zagorela stanovanjska hiša, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Kanal in JZ GRD GE Nova Gorica so objekt, ki ga je ogenj zelo poškodoval, pogasili in požarišče pregledali s termovizijsko kamero.

V požaru je umrla ena oseba, drugo pa so oskrbeli reševalci NMP Nova Gorica in jo z reševalnim vozilom prepeljali v SB Šempeter pri Gorici.