Policija razkriva: pred hišo našli umorjeno žensko

Do smrti zabodel mamo in poškodoval očeta

Včeraj je Slovenijo pretresel nov umor. V Šmarju pri Jelšah se je popoldne zgodila družinska tragedija. Kot so sporočili s celjske policijske uprave, je 61-letni moški ustrelil 57-letno partnerko. Ženska je na kraju dogodka umrla, poškodbam pa je podlegel tudi storilec, ki se je po dejanju ustrelil sam.Okoliščine družinske tragedije je predstavil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki je med drugim povedal, so bila razlog za dogodek najverjetneje dlje časa trajajoča nesoglasja med partnerjema. »Policisti in reševalci, ki smo jim v izjemno nevarni situaciji zagotovili neprebojne jopiče, so pred stanovanjsko hišo našli žensko, ki je poškodbam na kraju podlegla. Moški pa se je po streljanju oborožen umaknil v hišo,« so sporočili s PU Celje.Ob vstopu v hišo so našli hudo ranjenega 61-letnega storilca, ki se je ustrelil. Kljub hitremu nudenju pomoči je poškodbam podlegel.Gre za že drugi umor na območju PU Celje v manj kot tednu dni. V nedeljo je 36-letni, ki so ga celjski policisti v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in kršitev javnega reda in miru, do smrti zabodel mamo in poškodoval očeta, nato pa pobegnil s kraja dogodka.