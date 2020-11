Policija nad prehitre voznike: največja izmerjena hitrost 183 km/h

Gorenjski prometni policisti so v četrtek merili hitrost vožnje na avtocesti med Brnikom proti Torovu. Ugotovili so 65 prekoračitev hitrosti nad 150 km/h. Proti voznikom potekajo prekrškovni postopki. Največja izmerjena hitrost je bila 183 km/h.



Kot opozarjajo pri PU Kranj, je treba biti v teh dneh še posebej previden na cesti: »Ceste so hladne, oprijema pa je manj kot v poletnih mesecih, zato je daljša tudi pot ustavljanja in hitreje pride do zdrsa. Voznike pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in omejitev hitrosti.«