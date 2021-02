Policija na pomoč zaradi nedostojnega obnašanja

V četrtek popoldne so policisti postaje Idrija obravnavali kršitev javnega reda in miru v zdravstveni ustanovi na območju Idrije.



Policijska uprava Nova Gorica poroča, da se je občan v prostorih zdravstvene ustanove nedostojno vedel do tamkajšnjih zaposlenih, prav tako je izsilil storitev, ki mu ni pripadala oziroma do nje ni bil upravičen.



Policisti bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (nasilno in drzno vedenje, kršitev prvega odstavka 6. člena ZJRM-1). Prav tako bodo ukrepali zaradi kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih.

