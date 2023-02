Policija četverici izrekla najmanj 1200 evrov kazni in še 18 kazenskih točk

Policisti so včeraj na Koroškem obravnavali voznika, ki sta vozila krepko pod vplivom alkohola, na Celjskem pa prehitra voznika in voznico, ki sta na avtocesti vozila s prekratko varnostno razdaljo in brez vozniškega dovoljenja.

Policisti Postaje prometne policije Celje so v dopoldanskih urah med izvajanjem poostrenega nadzora na avtocesti, izven naselja Trnava, zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji ustavili voznico osebnega avtomobila, ki ni imela ustreznega vozniškega dovoljenja, saj ji je leta 2020 prenehalo veljati zaradi sodbe sodišča. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so ji vozilo zasegli. Sledi obdolžilni predlog.

Poleg omenjene voznice so prometni policisti včeraj med izvajanjem meritev hitrosti na regionalni cesti izven naselja Vransko, obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je izven naselja Vransko, kjer je hitrost vožnje s splošnim predpisom omejena na 90 km/h, vozil 155 km/h. Zaradi storitve hujšega prekrška cestnoprometnih predpisov so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Sledi še obdolžilni predlog.

Dravograjski policisti so v popoldanskih urah obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila – izsilil je prednost voznici osebnega vozila. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 1,26 miligramov alkohola v krvi ali okoli dve in pol promili alkohola. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola sledi obdolžilni predlog.

Policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem so v popoldanskih urah obravnavali voznika, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,92 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, kar je okoli 1,8 promilov alkohola v krvi. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo na pristojno okrajno sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog.

Vsem štirim omenjenim voznikom sledijo sankcije v višini najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk, so sporočili iz PU Celje.