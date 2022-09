Pojasnilo o tragični prometni nesreči

V Slovenskih novicah smo 28. septembra 2022 poročali o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo, 25. septembra, v večernih urah na avtocesti izven naselja Tepanje, torej na območju Policijske uprave (PU) Celje. V njej je umrla 76-letna peška. Ker se je v javnosti pojavilo več različnih teorij o tem, zakaj je peška prečkala avtocesto, med drugim se je pojavila tudi informacija, da so jo svojci čakali na nasprotni strani avtoceste, torej na počivališču v smeri proti Ljubljani, so v izogib povzročanja dodatne bolečine svojcem, ki se soočajo s hudo izgubo, s PU Celje poslali dodatno pojasnilo.

»V preiskavi prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da so svojci 76-letno občanko čakali na avtocestnem počivališču v smeri proti Mariboru, torej na počivališču, kjer je gospa dejansko zapustila avtobus. Vozišče avtoceste je 76-letna občanka prečkala z neznanega razloga,« so pojasnili na PU.

Po objavi članka je uredništvo kontaktirala družina pokojne gospe, ki zavrača objavljene navedbe, da je gospa Olga Gačnik že prej večkrat prečkala avtocesto. Svojci so sporočili, da so pokojno vedno čakali na strani avtoceste, kjer je izstopila iz avtobusa in v preteklosti nikoli ni prečkala avtoceste. Svojci dodajajo, da je bil članek o pokojni z dne 28. 9. 2022, napisan brez njihove vednosti in odobritve.

Svojcem se za navedbe, ki smo jih dobili ob poizvedovanju pri pripravi članka z dne 28. 9. 2022, ki niso točne, iskreno opravičujemo.

Uredništvo