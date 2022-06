Poglejte, kakšno razdejanje je povzročil. Išče ga policija (FOTO)

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti v Šentjerneju v sredo, 1. junija, obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, ki naj bi se zgodila okoli pol šeste ure zjutraj v naselju Drama.

Po prvih ugotovitvah naj bi voznik tovornega vozila za prevoz hlodovine na cesti Šentjernej – Dobruška vas, v križišču glavne in stranske ceste na koncu naselja Drama v smeri proti Dobravi, kjer so pred dnevni obnovili vozišče, vozil preblizu desnemu robu, zaradi tega zapeljal na pločnik ter čez njega v mehko brežino. Ob tem je tudi trčil v drog javne razsvetljave in hidrant, oba podrl, nato pa obstal na njivi na drugi strani stranske ceste.

Po sledovih na kraju sodeč je po trku zapeljal vzvratno nazaj na cesto in iz kraja odpeljal. Gre za novejše tovorno vozilo za prevoz hlodovine, znamke Scania, s kabino bele barve in rdečo šasije oziroma podvozjem, s pripetim priklopnikom v kombinacije rdeče in bele barve.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti prosijo morebitne očividce, da pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.