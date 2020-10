Huda nesreča pri Mengšu: zbito kolesarko oživljali reševalci

Ob 17.29 je na regionalni cesti Mengeš - Duplica, v občini Mengeš, voznik z osebnim vozilom zbil kolesarko. Posredovali so gasilci PGD Kamnik in Mengeš, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalni ekipi NMP Domžale pri reanimaciji poškodovane osebe, razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč policiji in usmerjali promet.



Z avto dvigalom so dvignili drugo vozilo in izvlekli kolo, ki se je zagozdilo. Reševalci so hudo poškodovano osebo odpeljali v UKC Ljubljana. Cesta je bila v času intervencije zaprta za ves promet, poroča Uprava za zaščito in reševanje.