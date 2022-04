Počilo je na avtocesti, poškodovane štiri osebe

Ob 13.03 sta v bližini naselja Medvedjek na avtocesti trčili osebni vozili. Pri tem se je eno prevrnilo na bok, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, namestili pivnike in nudili pomoč pri odstranjevanju posledic nesreče dežurnim delavcem cestnega podjetja.

V nesreči so se poškodovale štiri osebe.

Na kraju so jih oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in jih nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v ZD Trebnje.