Po sramotnih izgredih na košarkarski tekmi minister ukrepal

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je izdal usmeritve in obvezna navodila za opravljanje policijskih nalog na športnih prireditvah, potem ko so v soboto zaradi navijaških incidentov morali prekiniti tekmo 2. slovenske košarkarske lige med Portorožem in Plamo Pur. Zaradi izgredov so morali izprazniti dvorano v Luciji.

»Generalni direktor policije mora zagotoviti, da policija nadaljuje dosledno preprečevanje vstopa na športne prireditve tistim posameznikom ali skupinam, ki nameravajo na prireditvah izvrševati kazniva ravnanja, povzročati nasilje ali na drug način motiti javni red,« so zapisali pri ministrstvu za notranje zadeve.

Dodali so, da mora policija ob podanih zakonskih pogojih dosledno izrekati tudi ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah in prekinitve potovanja na športno prireditev, prav tako pa mora policija s svojo prisotnostjo preprečevati ulično nasilje med navijači tudi pred športno prireditvijo in po njej.

»Minister je generalnemu direktorju policije prav tako naložil, da policija v sodelovanju z drugimi deležniki še pred športnimi prireditvami okrepi izvajanje zakonitih ukrepov s ciljem, da prepreči vnos prepovedanih predmetov na območje, kjer bo potekala športna prireditev,« so dodali pri ministrstvu.

S Policijske uprave Koper so danes sporočili, da je policijska postaja Piran s skupino policistov v okviru sobotne tekme izvajala naloge nadzora javne prireditve in v nadaljevanju tudi vzdrževala ter vzpostavljala javni red in mir v dvorani in pred športno dvorano Lucija.

»Ob 19.36 je vodja rediteljev obvestil policijo, da je v dvorani prišlo do incidenta med navijači. Policisti so ugotovili, da so domači navijači v igralce in gostujoče navijače začeli metati bakle, zaradi česar je bil tekma prekinjena, navijači pa so začeli zapuščati dvorano,« so zapisali pri PU Koper.

Pred dvorano

Dodali so, da so navijači pred dvorano napadli policiste in poškodovali dve policijski vozili. »Na podlagi do sedaj zbranih obvestil policisti obravnavajo več kaznivih dejanj, in sicer kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, povzročitve splošne nevarnosti ter kaznivo dejanje napada na uradno osebo,« so zaključili.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov »s ciljem identificiranja nasilnih navijačev ter oseb, ki so utemeljeno osumljene storitve opisanih kaznivih dejanj«.

Tekmo 7. kroga 2. SKL so sicer prekinili v četrti minuti druge četrtine, nadaljevali pa jo bodo v torek ob 19. uri pred praznimi tribunami.

V portoroškem klubu so prek družbenih omrežij ostro obsodili »vsakršno nasilje in neprimerno vedenje, ki ogrožata varnost igralcev, navijačev in vseh udeležencev«. Zatrdilo so še, da so zadostili vsem zahtevam pristojnih služb, ki so potrebne za organizacijo tekme z večjim številom gledalcev.

Oglasili so se tudi pri košarkarski zvezi in pojasnili, da je tehnični komisar na tekmi po izgredih zahteval izpraznitev dela tribun, kjer so bili nameščeni navijači domačega kluba, ki so bili vpleteni v nešportno in huligansko vedenje. V nadaljevanju je ob prekinitvi tekme namestnik policijske postaje Portorož izdal navodilo, da se tekma odloži in ne nadaljuje.

Tekma se bo po dogovoru med kluboma nadaljevala v torek ob 19. uri, v nadaljevanju pa bo komisar lige na podlagi izjav uradnih oseb na tekmi in predstavnikov lige sprejel nadaljnje ukrepe glede njene registracije, so še zapisali pri KZS.