Sramota, kaj se je dogajalo na košarkaški tekmi pri nas! Nadaljevalo se je na parkirišču ... (VIDEO)

Tekma sedmega kola prvega dela 2. SKL za člane med Portorožem in Plamo – pur Ilirska Bistrica je bila v četrti minuti druge četrtine pri rezultatu 30:27 prekinjena zaradi nešportnega in huliganskega vedenja navijaške skupine domačega kluba.

»PP Piran je s skupino policistov v okviru košarkarske tekme 2. slovenske lige med KK Portorož in KK Plama pur izvajala naloge nadzora javne prireditve in v nadaljevanju tudi vzdrževala ter vzpostavljala javni red in mir v dvorani in pred športno dvorano Lucija. Ob 19.36 uri je vodja rediteljev obvestil policijo, da je v dvorani prišlo do incidenta med navijači. Policisti so ugotovili, da so domači navijači v igralce in gostujoče navijače pričeli metati bakle, zaradi česar je bil tekma prekinjena, navijači pa so začeli zapuščati dvorano,« sporočajo s PU Koper glede kršitev na športni prireditvi v Luciji.

Policisti nadalje dodajajo, da so pred dvorano navijači napadli policiste in poškodovali dve policijski vozili. »Na podlagi do sedaj zbranih obvestil policisti obravnavajo več kaznivih dejanj, in sicer kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, povzročitev splošne nevarnosti ter kaznivo dejanje napada na uradno osebo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov s ciljem identificiranja nasilnih navijačev ter oseb, ki so utemeljeno osumljene storitve opisanih kaznivih dejanj.«