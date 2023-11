Po siloviti eksploziji hiše v Trbojah so tu prve informacije policije (FOTO)

Na območju Trboj je zjutraj okoli 6.30 eksplodiralo v stanovanjski hiši, zaradi česar se je ta porušila. V eksploziji ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nevarnosti za druge prebivalce. Zdaj so nekaj informacij o dogajanju posredovali s PU Kranj.

Eksplozija se je zgodila na plinski grelni napravi v kletnih prostorih

Tako so bili kranjski policisti okoli 6.30 obveščeni o eksploziji v stanovanjski hiši na območju Trboj. Zaradi eksplozije se je hiša v celoti porušila.

Vzrok za eksplozijo še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.

V času eksplozije sta bili v hiši dve odrasli osebi, ki sta bili ob prihodu policistov na kraj že zunaj objekta in nista bili telesno poškodovani. Interventne službe so na kraju nesreče zaključile svoje aktivnosti. Policisti so opravili ogled in po do zdaj zbranih obvestilih se je eksplozija zgodila na plinski grelni napravi v kletnih prostorih.

Gasilci iz Šenčurja in Kranja so opravili zahtevno intervencijo. FOTO: Špela Ankele Slovenske Novice

Eksplozija hiše v Trbojah. FOTO: Dogajanje Na Vasi - Trboje In Žerjavka

Nastala je velika premoženjska škoda. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.