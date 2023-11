V Trbojah eksplodirala hiša. Policija: Ne hodite na kraj in ne zadržujte se v bližini (FOTO)

Kranjski policisti so bili danes okoli 6.30 obveščeni o eksploziji v stanovanjski hiši na območju Trboj. Po prvih podatkih je eksploziji botrovala napaka na plinski grelni napravi, zaradi izredno močnih sil ob sprostitvi eksplozije pa se je hiša porušila.

S kraja dogodka poročajo v facebook skupini Dogajanje na vasi - Trboje in Žerjavka. Iz fotografije, ki so jo objavili, je videti, da se nad hišo vije gost oblak dima, hiša pa je dobesedno razpadla.

Eksplozija hiše v Trbojah. FOTO: Dogajanje Na Vasi - Trboje In Žerjavka

Osebe, ki so bile v hiši, so izven objekta, nihče ni telesno poškodovan, prav tako ni nevarnosti za druge prebivalce, so sporočili iz PU Kranj.

Vse interventne službe so na kraju, gasilci gasijo požar.

Policisti so kraj zavarovali in bodo opravili ogled.

»Vzrok eksplozije je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Nastala je večja premoženjska škoda. Prosimo vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo,« so še zapisali.