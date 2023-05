Po sestopu iz Triangla pohodnico odpeljal helikopter

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni o gorski nesreči. 66-letna pohodnica je pri sestopu iz Triangla proti Zelenici padla in se telesno poškodovala. Pomoč na kraju so ji nudili gorski reševalci in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je sicer na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 73 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 31: pet s področja kriminalitete; 12 s področja prometne varnosti, od tega o dveh prometnih nesrečah z materialno škodo, policisti so pridržali eno voznico; sedem s področja javnega reda in miru, od tega trije o kršitvah na javnem kraju in eden o kršitvi v zasebnem prostoru; štirje o dogodkih, od tega o gorski nesreči.