V Črnučah mrgoli policistov: po mafijskem obračunu prečesavajo sosesko (FOTO)

Šest dni po umoru Satka Zovka in dan po aretacijah trojice osumljencev so policisti in kriminalisti še vedno na delu. Prečesavajo sosesko v ljubljanskih Črnučah, kjer so včeraj prijeli enega o osumljenih morilcev Dina Muzaferovića - Cezarja.

Očitno pa so v eni od novozgrajenih stavb črnuške soseske našli več kot le domnevnega Satkovega krvnika, tam naj bi menda odkrili še kup prepovedanih drog.

Te bi lahko bile povezane tudi z umorom, Muzaferović in Zovko sta bila namreč člana kriminalnih združb, ki so se med drugim domnevno ukvarjale s preprodajo prepovedanih drog, Zovko je bil najprej v Škaljarskem klanu, nato pa je prestopil v Kavaški klan.

»Kriminalistična preiskava se v tem trenutku intenzivno nadaljuje, potekajo aktivnosti na kraju prijetja in ukrepi v povezavi s prijetimi osumljenci,« je včeraj povedal generalni direktor policije Senad Jušić in tako pritrdil, da so prve informacije kazale na dejavnost organiziranih kriminalnih združb.

»Trenutno je prenagljeno kar koli vnaprej govoriti, ker je to stvar kriminalistične preiskave.« Enako je odgovoril tudi na vprašanje, ali lahko policija potrdi, da so v ozadju povezave s katero od celic Kavaškega klana.

Streli odjeknili sredi noči

Pred natanko enim tednom je Slovenijo pretresla novica, da so na Poti za Brdom v Ljubljani, pri hotelu Mons, v vozilu našli neodzivnega moškega, ki je umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem.

Ni trajalo dolgo, da se je razvedelo, da je bil pokojni Stanko Zovko, njegova smrt pa ni bila naključna, temveč dobro načrtovana likvidacija.

Preiskava je dobila nove razsežnosti. Foto: Dejan Javornik

Policisti in kriminalisti so na delu že ves dan. Foto: Dejan Javornik