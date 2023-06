Po krvavem obračunu sredi Ljubljane: Takšni dogodki so bili v podzemlju in vedno bodo

Na območju Fužin v Ljubljani je v ponedeljek sredi belega dne prišlo do streljanja, v katerem sta pod streli Dušana Vulića umrla Robert Vučko in Rajko Črnak z območja Ljubljane. Po do sedaj zbranih podatkih policije so se žrtvi in storilec srečali v lokalu, med njimi je prišlo do spora, osumljenec je izvlekel strelno orožje in sprožil rafal. Ustreljena so takoj zdravniško oskrbeli, a sta kljub temu oba umrla. Storilec je pobegnil z avtom, policija pa ga je nedaleč našla mrtvega. Umrl je zaradi strelnih ran in poškodb z eksplozivnim sredstvom in strelnim orožjem .

Kaj menite vi, bralci?

V naši anketi smo vas spraševali, kaj menite o dogajanju v Ljubljani. Več kot polovica vas je prepričanih, da so takšni dogodki bili v podzemlju in vedno bodo. Da vas skrbi za varnost sebe in bližnjih ter menite, da bi policija morala ukrepati, vas meni 24 odstotkov. 12 odstotkov vas je prepričanih, da je več treba storiti za preventivo, ne represijo, da bo Ljubljana ostala odprta in prijazna. Odstotek manj pa, da imamo pač sodobno evropsko mesto, z vsemi prednostmi in slabosti, ter da komur to ni všeč, naj se odseli na vas. Dobili smo 4607 odgovorov.

FOTO: S. N.

Vsega je bil kriv denar?

Sicer pa je bil razlog za streljanje, tako nam je uspelo izvedeti v pogovoru z dobrimi poznavalci tamkajšnjega dogajanja, kot vse kaže, spor okoli denarja zaradi zastavljene zlatnine.