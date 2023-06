Štiri mesece in pol po mafijski likvidaciji 35-letnega Igorja Mančića je včeraj prestolnico zatresel nov strelski obračun. Glede na to, kako sveže je še dogajanje v zvezi s kavaškim klanom, ki naj bi po nekaterih domnevah tudi stal za umorom Mančića, so se po prestolnici hitro razširile govorice, da naj bi imel prste vmes tudi pri tokratnem dogajanju na Fužinah. A bolj ko smo včeraj preverjali dogodek, v katerem sta po naših podatkih na terasi lokala Sombrero pod streli Dušana Vulića umrla Robert Vučko in Rajko Črnak, bolj je postajalo jasno, da zgodba s kavaškim klanom nima prav nobene veze. ...