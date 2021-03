Po hudi nesreči 56-letnik v smrtni nevarnosti

V ponedeljek dopoldne se je na območju PP Gorišnica zgodila nesreča pri delu v gozdu. Med podiranjem je okoli 15 m visoko in okoli 30 cm debelo drevo padlo na drugo, pol manjše in tanjše drevo ter ga podrlo. Slednje je ob padanju zadelo 56-letnega moškega in ga ob tem hudo poškodovalo, poroča mariborska policijska uprava.



Poškodovanca, ki je v smrtni nevarnosti, so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Policisti bodo o svojih ugotovitvah podali poročilo pristojnemu tožilstvu.

