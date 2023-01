Po hišni preiskavi zasegli prepovedano drogo in petarde

Policisti Policijske postaje Podlehnik so v stanovanju občana z območja Policijske postaje Slovenska Bistrica opravili hišno preiskavo na podlagi odredbe pristojnega sodišča ter pri tem našli posebej prirejen prostor za gojenje konoplje.

Zasežene sadike. FOTO: PU MB

Pri tem so med drugim zasegli 10 sadik rastline konoplje, opremo in pripomočke za pridelovanje konoplje, posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, nekaj ostalih snovi, za katere obstaja verjetnost, da gre za prepovedano drogo in 31 pirotehničnih izdelkov (petard).

Po vseh zbranih obvestilih in opravljenih analizah bo zoper storilca na pristojno ODT podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. čl. KZ-1). Prav tako bo zoper osumljenega uveden prekrškovni postopek, v okviru katerega mu bo izdana odločba o prekršku zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

