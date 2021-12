Danes ob 6.02 je na Golem, občina Ig, zaradi plina prišlo do eksplozije, nato pa je zagorela še stanovanjska hiša, je javila uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Golo, Škrilje in Ig so požar pogasili in objekt prezračili, osebo, ki se je nadihala dima, pa so reševalci NMP Ljubljana na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.

Na kraju so bili tudi policisti PP Ljubljana, dežurni delavci Elektro Ljubljana in JRL Ljubljana, še navajajo.