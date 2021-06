Obujamo spomine: skrivnostno izginotje Slovencev

»Ne moreš opisati, kako hudo je. Lažje se sprijazniš, če ti ljubljena oseba umre, kot pa če ne veš, ali boš lahko še kdaj sploh spregovoril z njo.« Ta misel, ki jo je pred leti za Novice izpovedal Milan Bradaškja, še najbolje opiše bolečino vseh svojcev ob nenadnem izginotju njihovih najdražjih. V zadnjih 30 letih smo o takih primerih podrobno poročali in z najožjimi sorodniki iskali vzroke in razlage za to. Slednji so se po pomoč obračali na sosede, prijatelje, policijo pa tudi na jasnovidke in bioenergetike. A zaman. »Radi bi vedeli, kaj se je zgodilo. Tudi vnuk sprašuje, ...