Po daljšem oživljenju so ga odpeljali v bolnišnico

Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš nam je potrdila, da so bili pomurski policisti minulo sredo bili obveščeni o hudi nesreči pri delu na območju PP Gornja Radgona.

V smrtni nevarnosti

»Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je do nesreče prišlo med prestavljanjem aluminijaste lestve. Mlajši moški je z delom lestve zadel v žico električnega daljnovoda, zato ga je stresla elektrika. Po daljšem oživljanju je moški začel dihati in je bil odpeljan v SB Murska Sobota,« je dodala Rauševa.