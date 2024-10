Po 24 letih zapora Jožef na prostosti, na vesti ima tri ugrabitve in dva umora

Prvoobsojeni za umor podjetnika Milana Tilija, ki mu je sodišče kot prvemu pri nas prisodilo tridesetletno zaporno kazen, je danes uradno odšel iz zapora na Dobu, poroča Večer. Nekdanji gostinec iz Ljubljane ima na vesti tri ugrabitve in dva umora podjetnikov v letih 1997 in 1999, prestal je 24 let in sedem mesecev zaporne kazni, poroča časnik.

Iz zapora na Dobu je danes odšel nekdanji gostinec iz Ljubljane, danes 78-letni Jožef Kovač, eden od treh obsojenih zaradi ugrabitve treh poslovnežev ter zaradi umora dveh izmed njih v letih 1997 in 1999. Najprej je leta 1997 izginil Dušan Mavrič, njegovo truplo je Sava naplavila nekaj tednov pozneje. Dušana Gačnika so ugrabili leta 1999, a mu je uspelo pobegniti, potem ko so ga priklenili v hladilnici ljubljanske gostile Jelen, ki jo je takrat najemal Kovač.

Ni imel toliko denarja

Zadnja žrtev je bil podjetnik Milan Tili, izginil je novembra 1999. Njegovo truplo so januarja 2000 našli v Savi, obteženo z dvema desetkilogramskima betonskima blokoma.

Preiskava je pokazala, da so štirje storilci Tilija ugrabili, ga odpeljali v stanovanjsko hišo v ljubljanskih Savljah ter od njega zahtevali, naj jim plača milijon nemških mark. Ko so ugotovili, da Tili te vsote nima, so ga v strahu pred prijavo policiji zvezanega obtežili z betonskimi bloki in porinili v reko Savo.

Po poročanju Večera je Kovač neprekinjeno bival za rešetkami od marca 2000. Na Dobu je prestajal kazen od februarja 2007, pred tem je bil v ljubljanskem zaporu.

Obsojeni na tridesetletno zaporno kazen lahko prvič za pogojni odpust zaprosijo po 22 letih in šestih mesecih prestane kazni, še navaja časnik.