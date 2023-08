Tridesetletno zaporno kazen trenutno prestaja 16 moških, vsi so morilci, pet obsojenih na to kazen pa je v ječi umrlo. Trideset let zapora namesto dotedanjih 20 smo v Sloveniji kot kazen za najhujše zločine uzakonili leta 1999. Za prve morilce, ki so bili obsojeni na tako dolgo ždenje za zapahi, pa počasi prihaja čas, da smejo po 22 letih in šestih mesecih prestane kazni zaprositi za pogojni odpust. To naj bi nekateri že storili, po naših informacijah tudi Viktor Rafolt in Jožef Kovač, odločitev posebne komisije na pravosodnem ministrstvu pa naj bi bila, da ostajata v zaporu. Enako velja za Iv...