Pijano voznico pridržali, napihala je skoraj 1,9 promila

Pred dnevi so novomeške policiste nekaj pred deveto zvečer obvestili, da je na Malem Slatniku voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in odpeljal.

Na podlagi opisa vozila so 25-letnega povzročitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligrama alkohola (1,81 promila). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon za omenjene kršitve določa globo v višini 1820 evrov in izrek 18 kazenskih točk.

Na Primorskem so ustavili 39-letnega voznika osebnega avtomobila, napihal je dva promila.

V nedeljo nekaj pred osmo zvečer so policijo obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti na območju Biča vijugal po vozišču in ogrožal preostale udeležence v prometu. Novomeški prometni policisti so se takoj odzvali, voznico izsledili in jo izločili iz prometa. V litru izdihanega zraka je imela 0,90 miligrama alkohola oziroma 1,88 promila. Odvzeli so ji prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Izdali so ji plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Koprski policisti so ob 1.15 v Kopru 57-letnemu vozniku osebnega avtomobila odredili preizkus alkoholiziranosti; pokazal je 0,63 mg/l (1,31 promila), pol ure zatem pa je 39-letni avtomobilist napihal 0,97 mg/l (2,02 promila). Obema sledi obdolžilni predlog.