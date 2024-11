Pijana kot čep in brez izpita vijugala po cesti. Poglejte, kako se je končalo

Policisti policijske postaje Krško so bili v sredo nekaj pred 14.30 obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila. Ta naj bi vijugala po cesti, v krožnem križišču v Krškem trčila v prometno signalizacijo in nadaljevala z vožnjo proti Leskovcu pri Krškem.

Možje v modrem so se nemudoma odzvali in kršiteljico izsledili, ustavili ter ji preprečili nadaljnjo vožnjo. Ugotovili so, da gre za 63-letno voznico, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov opitosti so jih odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imela 0,85 miligramov alkohola (1,8 g/kg).

Avtomobil so ji zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zaradi nedostojnega vedenja in kršenja javnega reda in miru ji bodo izdali plačilni nalog, še poroča novomeška policijska uprava.