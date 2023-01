Pijan vozil v nasprotno smer

V petek so na Kidričevi cesti v Velenju obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil v nasprotni smeri in ogrožal ostale udeležence cestnega prometa, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,90 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.