Pijan kot čep, Slovenec na Hrvaškem zapeljal s ceste

Hrvaška policija je pridržala 67-letnega močno vinjenega slovenskega državljana, potem ko je v noči na ponedeljek z avtomobilom zapeljal s cestišča v hrvaški Istri in obstal v blatu, je danes sporočila policijska uprava v Pulju. Pri Slovencu so namerili skoraj tri promile alkohola v krvi.



Okoli polnoči se je 67-letni Slovenec peljal z avtomobilom s slovenskimi registrskimi oznakami iz Buj proti Umagu. V naselju Petrovija je zapeljal s ceste in nato nadaljeval kar po zemlji, dokler se avtomobil ni ustavil v blatu, so zapisali na spletni strani istrske policije. Namerili so mu 2,97 promila alkohola v krvi.



Voznika so pridržali do streznitve, prijavili pa ga bodo tudi sodniku za prekrške. Hrvaški zakon o varnosti prometa na cestah predvideva med 10.000 in 20.000 kunami (med 1.333 in 2.666 evri) denarne kazni ali zaporno kazen do 60 dni za voznike, ki imajo v krvi več kot 1,5 promila alkohola.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: