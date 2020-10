Pijan je treščil v skalo

Na območju novomeške policijske uprave so imeli v sredo spet veliko dela s pijanimi vozniki. Med njimi je bil 27-letnik, ki je malo pred 19. uro pri Dolšcah z osebnim avtomobilom zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad volanom, zapeljal s ceste in trčil v skalo ter se prevrnil na streho. »Povzročitelj, ki se ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola,« je pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Zasegli avta Metliški policisti so med kontrolo prometa okoli 9. ure ustavili voznico osebnega avtomobila. Za volanom je bila v času prepovedi vožnje, saj so ji dan prej zaradi vožnje pod vplivom alkohola – v litru izdihanega zraka ga je imela 0,97 miligrama – začasno odvzeli dovoljenje. Tudi tokrat pa je bila 26-letna voznica pod vplivom alkohola, namerili so ji namreč 0,21 miligrama v litru izdihanega zraka. Zasegli so ji avtomobil, srečala pa se bo tudi s sodnikom.



Okoli 14. ure pa so ustavljali tudi voznika osebnega avtomobila renault laguna, a njihovih znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo, zato so zapeljali za njim in ga ustavili pri Dolah. »Ugotovili so, da 26-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligrama alkohola,« je pojasnila Drenikova. Tudi njemu so avtomobil zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.