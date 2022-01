Petarda je devetletniku razmesarila roko, v Ljubljani imeli reanimacijo

Če je bila na ljubljanski urgenci, kot so pojasnili, novoletna noč bolj mirna, kot so navajeni, pa to ne velja za mariborsko, kjer so imeli menda celo več dela kot pred enim letom. V urgentnem centru UKC Maribor so bili presenečeni nad številom obravnav ponoči, sploh glede na to, da silvestrovanj na prostem ni bilo, je povedal Igor Goričan. »Bilo je bolj burno kot pred letom dni ali celo v primerjavi z leti pred epidemijo,« je pojasnil. Ponoči so sprejeli dva poškodovana s pirotehničnimi sredstvi, ki sta jo na srečo dobro odnesla, ob približno 12. uri pa je k njim prišel otrok, ki si je zaradi uporabe pirotehnike hudo poškodoval roko.

Kot smo izvedeli neuradno, so k njim pripeljali 9-letnega fanta, ki naj bi v rokah držal petardo, ko jo je razneslo. Kot nam je zaupal naš vir, od dečkove dlani menda ni ostalo veliko. Ob tem so imeli na urgenci težave z dečkovimi sorodniki, ki so hoteli na vsak način vstopiti v prostore, čeprav so jim poskušal pojasniti, da to ni mogoče. V najdaljši noči v letu je bilo tudi veliko akutnih alkoholnih opojev in več različnih poškodb zaradi pretepov in padcev, so še pojasnili v UKC Maribor.

Pretep zaradi pirotehnike V Kranjski Gori je v silvestrski noči zaradi uporabe pirotehnike nastal prepir in nato pretep med več osebami. Proti moškemu je domnevno iz smeri skupine več odraslih oseb najprej padel pirotehnični izdelek, ta ga je pobral in hotel vreči stran, vendar mu ga je pri tem razneslo v roki. "Med pretepom so bili trije lažje ranjeni. Zaradi pirotehnike je moški zdravniško pomoč poiskal sam, trem drugim pa je bila nudena prva pomoč. Policisti v zadevi še vodijo postopek in zbirajo obvestila," so sporočili s PU Kranj.

V Ljubljani so sicer imeli eno reanimacijo, obravnavali so hudo vbodno poškodbo v trebuh in poškodbo zaradi uporabe petard, kot je povedal Matej Cimerman z urgence UKC Ljubljana. Skupno so pogledali 124 poškodovancev, kar je za zdravnike na urgenci »razmeroma nizka številka,« je v izjavi dejal Cimerman. Opravili so pet velikih operacij. Glede vbodne rane, ki so jo obravnavali, je pojasnil, da ji je botroval alkohol.

Policisti niso počivali



Čeprav niti letos ni bilo organiziranih javnih prireditev, policisti niso počivali, saj so skupno obravnavali 23 prometnih nesreč, 52 kršitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj. Ponoči so na interventno številko policije 113 sprejeli 472 klicev. »Med 147 interventnimi klici je bilo 6 dogodkov takih, ki so terjali nujno ukrepanje,« je sporočil Drago Menegalija, tiskovni predstavnik policije za področje kriminalitete. Na področju prometne varnosti so obravnavali 20 prometnih nesreč s premoženjsko škodo in tri z lažjimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola tokrat ni bilo pridržanih voznikov.

Kot je pojasnil Menegalija, so javni red in mir kršili v 23 primerih na javnih krajih in 29-krat v zasebnih prostorih, pridržali so štiri kršitelje. »Obravnavali so eno kaznivo dejanje nasilja v družini in zaradi zaščite žrtev nasilja v družini eni osebi izrekli ukrep prepovedi približevanja,« je dodal.

Povsem počivali niso niti dolgoprstneži, saj je bilo med kaznivimi dejanji največ premoženjskih kaznivih dejanj. Ujeli so 18 nezakonitih migrantov. »Policisti so opravili več poostrenih nadzorov, pri katerih so nadzirali kriminalna žarišča in ugotavljali kazniva dejanja in prekrške,« je pojasnil in še, da so v povezavi s spoštovanjem veljavnih vladnih odlokov na silvestrovo v okoli 1300 nadzorih izrekli tri opozorila in obravnavali 10 prijav o domnevnih kršitvah odlokov.