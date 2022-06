Panika na Obali, v morju zagledali negibno žensko

V soboto ob 16.27 so občani v morju v Simonovem zalivu opazili negibno osebo. Trije od njih so jo potegnili iz vode in začeli oživljati.

Na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so ženski na kraju uspešno pomagali in jo prepeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Policisti so ugotovili, da je 75-letno državljanko Avstrije med plavanjem obšla slabost, poroča PU Koper.