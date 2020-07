Včeraj ob 20.33 je v Begunjah na Gorenjskem, občina Radovljica, občan padel čez visok oporni zid v potok Begunjščica in se poškodoval.



Reševalci GRS Radovljica so mu na kraju nudili prvo pomoč, ga s tehničnim posegom dvignili iz potoka in prenesli do reševalnega vozila nujne medicinske pomoči iz Radovljice, ki ga je odpeljalo v jeseniško bolnišnico, piše uprava za zaščito in reševanje.