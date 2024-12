Otrok hudo poškodovan zaradi pirotehnike, policija razkrila podrobnosti nesreče

Na območju ljubljanskih Most je otrok utrpel hude poškodbe, ko mu je v ponedeljek popoldan v roki eksplodiralo pirotehnično sredstvo, ki sprva ni delovalo. Nesreča se je zgodila na igrišču, kjer se je družila skupina otrok. Ljubljanski policisti so potrdili, da je bil otrok mlajši od 14 let in da je utrpel poškodbe rok, obraza ter drugih delov telesa.

Takoj po nesreči je občan, ki je dogodek opazil, nudil prvo pomoč in skupaj s policisti zaustavil najhujše krvavitve. Otrok je bil nato predan reševalcem in prepeljan v bolnišnico. Policija preiskuje izvor pirotehničnega sredstva, za katerega pravijo, da je bilo močnejše vrste.

Opozarjajo na nevarnosti

Klemen Izda iz Policijske uprave Ljubljana je ob dogodku izrazil zaskrbljenost nad ponavljajočimi se incidenti. »Nepremišljena uporaba pirotehnike, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje,« je dejal. Pirotehnika lahko povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine ali poškodbe oči, poleg tega pa ogroža živali in onesnažuje okolje.

Posledice so lahko hude.

Policija svetuje, da pirotehničnih izdelkov ne kupujete od nepreverjenih virov, kot so tržnice, sejmi ali družabna omrežja, saj so ti izdelki pogosto nevarni in slabo izdelani. Če jih uporabljajo mladoletniki, naj to poteka pod strogim nadzorom odraslih. Prav tako opozarjajo na nevarnost eksperimentiranja ali spreminjanja pirotehničnih izdelkov, saj lahko takšna dejanja vodijo v katastrofalne posledice.

Pravila in sankcije

V Sloveniji je prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, prepovedana od leta 2008. Uporaba izdelkov kategorije F1 je dovoljena le med 26. decembrom in 1. januarjem, vendar z omejitvami, kot so prepoved uporabe v strnjenih naseljih, zgradbah, v bližini bolnišnic in drugih občutljivih območjih. Kršitelje lahko doletijo kazni od 400 do 1200 evrov, poleg tega pa se pirotehnični izdelki zasežejo.

Tudi živali se pokanja zelo bojijo. FOTO: Aleksandar Malivuk/shutterstock

Policija poziva starše, skrbnike in izobraževalne ustanove, naj opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehnike. »Neprimerna uporaba je težava vseh, zato je odgovornost skupna,« so dodali. »Nekaj trenutkov nepremišljene zabave lahko privede do trajnih posledic.«