V Ljubljani huda nesreča s pirotehniko, za otroka se je končalo zelo slabo

Iz Policijske uprave Ljubljana poročajo o hudi nesreči s pirotehniko, ki se je zgodila na območju Policijske postaje Ljubljana Moste. V njej je bil hudo poškodovan otrok.

»Po doslej znanih podatkih se je družba otrok nahajala na igrišču, pri tem pa je eden izmed njih uporabil pirotehniko, ki najprej ni delovala, nato pa je počila, ko jo je otrok držal v roki. Pirotehnika je otroku povzročila zelo hude poškodbe po celotnem telesu, predvsem po rokah in obrazu. Otroku je takoj nujno pomoč nudil občan, ki je opazil dogodek, nato pa so skupaj s policisti otroku zaustavili najhujše krvavitve in ga predali v oskrbo reševalcem,« so zapisali v omenjeni policijski upravi. Vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike policisti še preverjajo.

Pazljivo ob uporabi pirotehnike! FOTO: PU Ljubljana

V policiji uporabo pirotehnike odsvetujejo. Kot so zapisali, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje, saj lahko povzroči hude telesne poškodbe.»Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice,« so zapisali.

Policija je na svoji spletni strani objavila še nekatere druge koristne informacije v zvezi s pirotehniko, ki se jih velja držati.