Otrok padel v globino in je v umetni komi? Policija pojasnjuje, kaj se je zgodilo

Zadnji julijski dan se je pred onkološkim inštitutom (OI) v Ljubljani zgodila nesreča, v kateri naj bi jo huje skupil dveletnik. Padel je približno pet metrov globoko in naj bi bil v umetni komi. Uvoz naj ne bi bil zavarovan z ograjo, prav tako tam ni opozorila. Preverili smo, kaj se je dogajalo.



Ljubljanska policija je potrdila, da so bili v petek, 30. julija, okoli 12. ure obveščeni, da se je na območju središča Ljubljane poškodoval otrok. Stekel je čez travnato površino, nato pa padel čez betonski podporni zid v globino na dovozno pot podzemne garaže. »Otrok je bil sicer v družbi skrbnika, v dogodku pa je bil po do sedaj znanih podatkih lažje poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh okoliščinah in ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo v Ljubljani,« so še sporočili o dogodku.

Ograja ni bila predvidena

Tudi na OI so dogodek potrdili. »Dogodek se je zgodil na površini OI, ki ni namenjena zadrževanju ljudi, še manj pa igri, saj gre za neposredno bližino bolnišnice in dovoza v objekt. S strani ceste je površina bila zamejena z opozorilnim trakom, nameščenim na stebričkih.« S tem zanikajo, da dovoz v OI ni bil primerno označen. »Novi objekt in zemljišče je v upravljanje OI prevzel leta 2008. Projekt novogradnje ni predvideval zaščitnih ograj na navedeni površini. Kljub temu smo takoj po nesrečnem dogodku po celotni površini že namestili začasne opozorilne table in trak ter že sprožili vse postopke za namestitev fiksne zaščite.« Dodali so, da dogodek obžalujejo in otroku želijo čimprejšnje okrevanje.

