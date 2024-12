Osumljencem za umor Satka Zovka enomesečni pripor

Za tri osumljence umora na Brdu v Ljubljani je preiskovalni sodnik danes odredil pripor za mesec dni, ki se lahko na predlog tožilstva podaljša, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Policija medtem nadaljuje intenzivno zbiranje obvestil in izvedbo preiskovalnih dejanj, pa so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Preiskovalni sodnik se je za odreditev pripora odločil iz vseh treh pripornih razlogov, in sicer ponovitvene nevarnosti, tako imenovane koluzijske nevarnosti (vplivanje na priče, uničenje sledov) in begosumnosti, so še pojasnili na okrožnem sodišču.

V zadevi gre za kazniva dejanja umora v hudodelski združbi in neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi v sostorilstvu, so še pojasnili.

Pridržali tri osebe

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v četrtek v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote pridržali tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpletene v umor Satka Zovka. Njegovo truplo so minuli petek našli v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani, takoj pa so se pojavila ugibanja, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb. Kot so v četrtek pojasnili na policiji, je za eno od aretiranih oseb izdana mednarodna tiralica.

V nadaljevanju kriminalistične preiskave so pristojni izvedli hišne preiskave na območju Ljubljane, v katerih je bilo zaseženih več elektronskih naprav – mobilnih telefonov, kartic SIM in podobno, več kot 10 kilogramov heroina in kilogram kokaina, denar in več kosov različnega kratkocevnega ter dolgocevnega strelnega orožja z dušilci, je v soboto pojasnil direktor NPU Darko Muženič.

Osumljenci za umor so 38-letni državljan BiH, ki ga na podlagi mednarodnih tiralic iščeta Hrvaška in BiH, 40-letni državljan Albanije in 22-letni državljan Slovenije. Preiskovalni sodnik je zoper tri osumljene v soboto odredil sodno pridržanje.