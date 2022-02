Ostro, a ne čez mejo: znani kardiolog oproščen

Nedolžen je včeraj z okrožnega sodišča v Ljubljani odkorakal kardiolog Blaž Mrevlje, ki se je na zatožni klopi znašel zaradi zapisa Portret Darka Zormana: anomalija, ki se ne bi smela več ponoviti, ki je bil 18. novembra 2015 objavljen na spletnem portalu Portal plus.

Za Darka Zormana je zapisal, da je zdravnik, ki je bil zaposlen na oddelku za kardiologijo v UKC Ljubljana, kjer je vodil elitno enoto Katetrski laboratorij, čeprav za to ni imel osnovnih akademskih pogojev, in sicer doktorata znanosti. Zasebnega tožnika je zmotil zapis, da je luzer, da ga tudi Google ne najde, pa da je »anomalija slovenskega zdravstva, pravzaprav spakedralo in izum slovenske tranzicijske zgodbe«, da je del »zdravniško-dobaviteljske mafije.«

Med drugim je še zapisal, da je srčika njegovega problema dosmrtna zafrustriranost, pa tudi da je bil oče afere z žilnimi opornicami.

Zorman, zdaj upokojen, je na prostoru za priče včeraj povedal, da je zapis v celoti ponižujoč in žaljiv ter temelji na neresničnih podatkih. Kot je dejal, res ni iskal samopromocije, odlikovanj in kariere zase, temveč je svoj čas posvetil bolnikom in »dokončal tudi tista dela, ki jih doktorji znanosti niso«. Mrevlje mu je, ko je odhajal z UKC, menda dejal, da ima prijatelje med novinarji in ga bo uničil, čeprav mu sam za to ni dal povoda. Slišati je bilo še, da ga je zapis močno vrgel iz tira, čeprav sicer ni preobčutljiv.

Dober operater

Mrevlje Zormanu sicer priznava, da je dober operater in da je veliko delal, kar pa je v »normalnih« univerzitetnih bolnišnicah premalo za vodjo tovrstnega oddelka. V primerljivih bolnišnicah je namreč nemogoče to delo opravljati brez doktorata znanosti. Glede zapisa, da gre za sramoto za UKC, pa je Mrevlje dodal, da se pač ne spodobi, da zdravniki končajo kot osumljenci kaznivih dejanj. Afero z žilnimi opornicami je namreč preiskovala tudi parlamentarna komisija.

Da je bila Mrevljetova kritika ostra in da je na nekaterih mestih res uporabljal neprimerne izraze, je menila ljubljanska okrožna sodnica Ana Testen, predsednica senata. A je bil njegov zapis vendarle kritika še v mejah sprejemljivega. Obtoženega je senat oprostil razžalitve.

Zorman je napovedal pritožbo. Njegova pooblaščenka je namreč sodišču predlagala, naj Mrevljeta obsodi in denarno kaznuje, saj gre za objektivno žaljiv zapis, katerega namen je osebna diskreditacija, in da gre za hud poseg v zasebnost. Zorman je bil zaradi žilnih opornic sicer ovaden, a ni bil nikoli v kazenskem postopku, kaj šele obsojen.

Obramba pa je po drugi strani predlagala zavrnilno sodbo, saj naj bi kazenski pregon absolutno zastaral že novembra, šest let po nastanku zapisa. A zadnjo besedo je imel senat. Testenova je med drugim dejala, da z določenimi nazivi pride tudi izguba zasebnosti in je tovrstna pisanja pač treba vzeti v zakup. Obtožencu je sicer svetovala drugačno komunikacijo in pa naj že zaradi kolegialnosti Zormanu, ki je bil med pričanjem vidno prizadet, seže v roko.