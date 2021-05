Ostal je brez nelegalnega orožja

Policisti policijske postaje Ormož so na okrožnem sodišču na Ptuju pridobili odredbo za hišno preiskavo in z njo v roki nenapovedano potrkali na vrata 52-letnega domačina.



»Pri preiskavi stanovanjske hiše je bilo zaseženih več kosov orožja in streliva, za katere osumljeni ni posedoval orožne listine: dolgocevno orožje kalibra 5,6 mm z daljnogledom, pištolo kalibra 7,65 mm, več nabojev (916 kalibra 5,6 mm, 283 kalibra 7,65 mm,15 kosov malokalibrskih nabojev), zračno puško z nameščenim daljnogledom in tri nabojnike za avtomatsko puško z 92 kosi nabojev kalibra 7,62,« je pojasnil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.



Zoper osumljenega bodo policisti spisali ovadbo zaradi nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim in jo poslali na pristojno okrožno državno tožilstvo.



