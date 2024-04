Pozor! Prevarantka zdaj ni več Tjaša, ampak Vesna

Poročali smo o osebi, ki je na Facebooku z lažnim profilom prodajala vstopnice za dogodke, ko je prejela plačilo, pa je izginila - o vstopnicah seveda ne duha ne sluha.

Sprva je prodajala vstopnice za poslovilno tekmo Gorana Dragića v Stožicah, kasneje tudi za razprodane koncerte. Ljudje so ji verjeli, saj je bil profil videti povsem legitimno.

Sedaj pod novim imenom počne isto: v skupine na družbenem omrežju objavlja enake stvari kot prej - da ima na voljo vstopnice za Dragićev spektakel in koncerte. Na problem so opozorili tudi glasbeniki Fed Horses, ki oboževalcem ponujajo možnost, da preprodajalca vstopnic preverijo v uradnem sistemu. Za to je treba kontaktirati kar njih same.

Ne moremo pa vedeti, ali gre v resnici za žensko, ali se za lažnim imenom skriva moški. V vsakem primeru moramo biti na spletu posebno pozorni, da ne nakazujemo denarja takšnim, ki prežijo na zaupljive posameznike.

Oseba, ki se skriva za različnimi imeni, poskuša prelisičiti ljudi na spletu. FOTO: Zajem Zaslona Facebook